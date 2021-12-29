كأس أمم أفريقيا.. اللعنة تلاحق لاعب غانا بعد رفضه الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجد الغاني محمد ساليسو نفسه في موقف محرج بعدما رفض الانضمام إلى منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، بداعي رغبته في التركيز مع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن ساليسو رفض دعوة المدرب ميلوفان رايفيتش للمشاركة مع منتخب غانا في كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير.

وبعد أيام قليلة من رفض الدعوة، قدّم المدافع الشاب أداء كارثيا أمام توتنهام في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (الثلاثاء)، حيث تسبب في ركلة جزاء بداعي عرقلة هيونج مين سون نجم "السبيرز"، ليتم طرده بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 39.

وبعدما كان ساوثهامبتون متقدما بهدف، سجل هاري كين هدفا من ركلة الجزاء وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون بعد المباراة إنه مستاء من تصرف ساليسو الذي عقّد مهمة فريقه أمام توتنهام، مشيرا إلى أن اللاعب صاحب الـ22 يتلقى تعليمات مختلفة عما قام به بخصوص التعامل مع مثل هذه المواقف.