استدعاء بدر بانون في قائمة المغرب استعدادا لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء بدر بانون مدافع النادي الأهلي، إلى قائمة المغرب التي سبق وأعلن عنها استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب المغربي في مجموعة تضم منتخبات: (الجابون - جزر القمر - غانا).

وقرر خليلوزيتش استدعاء كلا من بدر بانون لاعب فريق الأهلي، سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي ومحمد الشبيي لاعب فريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، للإلتحاق بمعسكر المنتخب المغربي إستعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وكان خليلوزيتش استبعد ثنائي الأهلي والزمالك بدر بانون وأشرف بنشرقي بعدما تواجدا رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب الأخيرة والتي أقيمت في قطر، إلا أنه تراجع وقرر استدعاء بانون ليلتحق بمعسكر "أسود الأطلس".

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

ياسين بونو (إشبيليىة) - منير المحمدي (هاتاي سبور) - أنس الزنيتي (الرجاء).

غانم سايس (وولفرهامبتون) - نايف أكرد (رين) - سفيان شاكلا (لوفين) - أشرف حكيمي(باريس سان جيرمان) - أدم ماسينا (واتفورد) - سفيان الكرواني (نيكنيمخن) - سفيان العكوش(ميتز) – سامي مايي ( فيرنكفاروش المجري) - بدر بانون (الأهلي) - محمد شيبي (الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية)

سفيان أمرابط (فيورنتينا) - أيمن برقوق (اينتراخت فرانكفورت) - فيصل فجر (سفياس سبور) - إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز) – سليم املاح (ستاندار دولييج) - سفيان بوفال(أونجي) - عمران لوزا (واتفورد) – عز الدين أوناحي (أونجي) - سفيان رحيمي (العين).

منير الحدادي ويوسف النصيري (إشبيلية) - ريان مايي (فيرنكفاروش المجري) - أيوب الكعبي (هاتاي سبور) - زكرياء أيو خلال (زد ألكمار) - عبد الصمد الزلزولي (برشلونة).