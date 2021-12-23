شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يكشف مصيره مع النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألمح على معلول لاعب فريق الأهلى إلى بقاءه فى القلعة الحمراء وتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستمرار مع كتيبة الأحمر.

قال معلول فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت ، عقب تتويج الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى ، و الفوز بها على الرجاء المغربى ، أنه يعد جماهير الأهلى بالتتويج بمزيد من البطولات، وهو ما يعنى استمراره مع الفريق وبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير، وهو ما سيتحقق بالبقاء ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ، والمشاركة في البطولات .

كما قال اللاعب عن التجديد للفريق " سنجلس مع النادي فورالعودة إلى مصر"، وهو ما يٌعد إشارة إلى إنهاء الإتفاق على كل التفاصيل لتجديد تعاقده مع الأحمر

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من مسئولى الأهلى مع اللاعب القناعة بتجديد تعاقده مع الفريق ، ولكن اللاعب فضل الإستمرار في الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض المغرية أبرزها من الدحيل القطري والذي عرض مبلغ 2.5 مليون دولار لضم معلول، بشرط عدم تجديد عقده ليتم ضمه مجاناً الموسم بعد القادم.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر الافريقى بالتغلب على الرجاء المغربى