شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: الأهلى قدم مباراة قوية أمام الرجاء.. وشكرًا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لجماهير الأهلي ‏على مساندتها للفريق في مباراة السوبر الإفريقي، الذي توج به الفريق على ‏حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أحمد بن علي بالريان في قطر.‏

وقال شوبير، إن الأهلي قدم مباراة قوية وأدى بشكل مميز منذ بداية المباراة خاصة في الشق ‏الهجومي، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الوقت الأصلي والفوز بركلات الترجيح التي ‏تدرب عليها الفريق بشكل جيد.‏

وأكد شوبير، أنه كان واثقًا من تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي رغم تأخر الفريق بهدف ‏منذ الشوط الأول، خاصة أن أداء اللاعبين في أرض الملعب وإصرارهم على الفوز باللقب كان ‏واضحًا منذ البداية.‏

واختتم مصطفى شوبير تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي لم تقصر مع الفريق، ودائمًا ‏ما تكون كلمة السر في التتويج بالبطولات.‏