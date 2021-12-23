شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة بالدورى.. وإيقاف حمودى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، العقوبات التى ستطبق بعد انتهاء الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى جاء أبرزها عقوبة إيقاف أحمد حمودى لاعب المصرى البورسعيدى مباراة واحدة للطرد فى مباراة فاركو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد.

كما قررت رابطة الأندية إيقاف عزمى غوما لاعب فاركو مباراتين وتغريمه 10 ألاف جنيه بسبب اللعب العنيف والطرد فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

وفى مباراة المقاولون العرب والزمالك والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقاب لهدف، تقرر إيقاف حسن الشامى لاعب ذئاب الجبل مباراتين وتغريمه 10 ألاف جنيه للطرد واللعب العنيف.

وفى مباراة بيراميدز وطلائع الجيش تقرر إيقاف مصطفى محمود حسن لاعب الطلائع مباراة واحدة لسابق انذاره.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الجمعة المقبل، حيث ستكون أول مباراة بين فريقى المقاولون وسيراميكا.