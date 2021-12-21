قبل السوبر الإفريقي.. محمد الشناوي يوجه رسالة غير مباشرة إلى ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، رسالة غير مباشرة لنادي ريال مدريد الإسباني.

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفرييقيا، والرجاء المغربي، حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، مساء غد الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الشناوي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفوز بالبطولات القارية أمر مهم للنادي الأهلي لاستعادة لقب النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم.

وقال الشناوي إن فريق الأهلي جاهز تماماً لمواجهة الرجاء على لقب كأس السوبر الإفريقي، مشيراً إلى أن دوافع الجهاز الفني واللاعبين "قوية في الفوز بالبطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع".

وأوضح حارس مرمى الأهلي أن مواجهة فريق الرجاء المغربي لن تكون سهلة، في ظل ما تتمتع به مواجهات أندية شمال إفريقيا من قوة وندية شديدة، وأن الجهاز الفني للأهلي يتعامل مع المنافس باحترام وتركيز كبيرين، خاصة أن التفاصيل الصغيرة يكون لها دائما دور في حسم البطولات.

وأضاف: "الالتزام بالخطط والتركيز الشديد مهمان للغاية عندما تخوض بطولة من مباراة واحدة، ونحن في الأهلي تعودنا على مثل هذه الأجواء والفريق يضم عناصر مميزة تملك الخبرات اللازمة للتعامل مع المباريات الكبيرة".

وواصل: "السوبر الإفريقي بطولة مهمة لنا ولجماهيرنا، وبالتأكيد ندخل كل بطولة أو مباراة لا نبحث عن شيء سوى الفوز فقط، لأن المركز الثاني مثل الأخير، ونحن نقدر جيدا رغبة جماهيرنا في الفوز بالألقاب، ونجتهد لإسعادهم".

ووجه الشناوي رسالة غير مباشرة إلى نادي ريال مدريد، قائلاً: "الفوز بالبطولات القارية أمر مهم لنا، من أجل استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم".

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل حالياً صدارة الفرق الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم برصيد 26 لقباً، آخرها كانت بطولة كأس العالم للأندية 2018، متفوقاً بفارق 3 ألقاب عن الأهلي الذي كان آخر ألقابه دوري أبطال إفريقيا في يوليو الماضي.

وأشار الشناوي إلى أنه جاهز تماما للمباريات، وأنه يقدر اهتمام الجماهير بالاطمئنان على حالته، مؤكدا أنه من الوارد أن يتحامل على نفسه لكن من المستحيل أن يشارك في التدريبات أو المباريات مصابا، وأنه دائما يضع مصلحة المنتخب الوطني والنادي الأهلي فوق كل اعتبار.

وألمح الشناوي إلى أن جمهور الأهلي هو المحرك الأساسي للفوز بكل البطولات وتحقيق الإنجازات، وأنه دائما السند في الشدائد قبل الانتصارات، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب، واستمرار نجاحات النادي.