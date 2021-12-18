شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كيروش فى 10 مباريات مع الفراعنة قبل مواجهة قطر بكأس العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تحدياً قوياً، عندما يلتقي بنظيره القطري، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة 12 ظهر السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب المقامة بالدوحة.

تولى كيروش المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني في 30 سبتمبر الماضي خلفاً لحسام البدري مدرب الفراعنة السابق.

ونستعرض أبرز ما قدمه كيروش مع الفراعنة قبل مباراة قطر في كأس العرب.

قاد المنتخب في: 10 مباريات رسمية وودية

فاز في: 7 مباريات

تعادل في: مباراتين

وخسر في: مباراة واحدة

سجل منتخب مصر تحت قيادته: 20 هدفاً

واستقبلت شباك الفراعنة تحت قيادته: 6 أهداف