شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..تحرك فريق الأهلى لخوض أول مران فى قطر استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من تحرك فريقها لخوض أول مران فى قطر بعد الوصول إلى الدوحة أمس الجمعة، حيث يستأنف الفريق الأحمر تدريباته على أحد الملاعب الفرعية ضمن التحضير لمباراة الرجاء المغربي بالسوبر الأفريقي، ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني في وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق المغربي والعودة من قطر بكأس السوبر.

ويعكف بيتسو موسيماني على وضع برنامج تدريبي خاص للمرحلة المتبقية من فترة التحضير قبل موقعة السوبر الأفريقي، ووضع الخطة المناسبة للفريق الأحمر بما يتناسب مع أسلوب لعب الرجاء المغربي والثغرات الموجودة فى صفوفه وأبرز مفاتيح لعبه، والتي سيركز عليها في وضع خطة المباراة لعبور الرجاء المغربي.

ووضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وبدر بانون ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد ومحمد هانى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدى ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسونى وبيرسى تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف. ويخوض الأهلى مباراة السوبر الأفريقى بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلى هو بطل النسخة الأخيرة فى السوبر الأفريقى على حساب نهضة بركان.