شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه فيوتشر وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إيسترن كومباني وديا غدا، الاثنين، فريق فيوتشر وديا فى ختام مبارياته الودية في فترة التوقف الدولى، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الدورى.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في 20 ديسمبر الحالى.

وبدأ إيسترن كومبانى مبارياته الودية أمام أسوان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف من ضربتي جزاء لكلا الفريقين، تقدم محمد على طرابلسي لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، وأدرك التعادل اللاعب محمد جمال تريكة لاعب أسوان في الدقيقة 80

وخسر إيسترن كومبانى في مباراتخه الودية الثانية أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، والتي أشرك فيها علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى، 16 لاعباً على مدار شوطى المباراة لتجهيزهم وإكسابهم حساسية المباريات نظراً لطول فترة التوقف الدولى بسبب مشاركة منتخبنا الوطنى فى بطولة كأس العرب.

وتعادل إيسترن كومباني وديا مع فريق بايونيرز بهدفين لمثلهما في المباراة الثالثة الودية، حيث افتتح أحمد سامي لاعب بايونيرز أهداف المباراة في الدقيقة 20، ثم أحرز “فراس" هدف التعادل لفريق إيسترن كومباني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني تقدم بايونيرز بالهدف الثاني عن طريق اللاعب "سيف مرعي" بالدقيقة 62 وأدرك إيسترن كومباني هدف التعادل عن طريق نفس اللاعب "فراس" في الدقيقة +90 من عمر اللقاء لينتهي بالتعادل الإيجابي.