شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا لأفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه أمام كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1982 نجح النادى الاهلى فى تحقيق لقبه الأول فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بتعادل مثير، والتقى الأهلي مع فريق كوتوكو الغاني فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 28 نوفمبر من نفس العام.

المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبي بقيادة دودونجاي وبمساعدة حاج فاي وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزي الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزي الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي وسلم الكأس إلى محمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس الذي تألق في المباراة بشكل لافت.

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.