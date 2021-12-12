شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حالة أحمد حجازى فى تحسن وكيروش يفضل استبعاده من موقعة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن حالة أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى تحسن مستمر ولكن كيروش مدرب الفراعنة سيواصل استبعاده من موقعة تونس بكأس العرب، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حالة أحمد حجازى فى تحسن مستمر واللاعب نفذ برنامجا تأهيليا مميزا ويستطيع المشاركة فى مباراة تونس المقبلة".

وأضاف شوبير، "كيروش لن يغامر بأحمد حجازى ولن يدفع بيه فى مباراة تونس خوفاً من تجدد الإصابة، بينما أيمن أشرف خارج البطولة بسبب إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة".

وتابع شوبير، "الشناوى وحمدى فتحى خضعا للأشعة وفى انتظار نتيجتها، وهناك لاعبان لم يشاركا مع المنتخب حتى الآن هما محمد صبحى ومحمود جاد، وقد يشارك أحدهم حال تأكد غياب الشناوى عن مباراة تونس".

وعن الأهلى علق شوبير، "لايزال هناك استياء فى الأهلى من اتحاد الكرة لعدم قيامه بأى دور فى أزمة تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية، لاسيما أن الجهاز الفنى للأهلى يقاتل لخوض المونديال بكامل نجومه الدوليين".