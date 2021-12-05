صلاح يوضح موقفه من شرب الخمر.. ويتحدث عن مستقبله مع ليفربول واهتمام برشلونة بضمه.. ويعلق على خماسية الأهلي في الزمالك وأزمة الشارة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه لا يفكر فيما يتعلق بشرب الخمور.

صلاح يوضح موقفه من شرب الخمر

وقال صلاح، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على منصة شاهد وقناة "إم بي سي مصر": "لا أفكر فيما يتعلق بشرب الخمور، وأنا في الأساس عمر ما جاء على بالي أنني أريد هذا الأمر أو حتى أريد أن أقوم بتجربته".

وأضاف: "بالنسبة لي مش حاجة كبيرة، وهنا محدش بيضغط على حد في أي أمر، وبالتالي لم أشعر بأي ضغوط تخص هذا الجانب".

صلاح يعلق على خماسية الأهلي في الزمالك

من ناحية أخرى علق صلاح، على نتيجة مباراة القمة للكرة المصرية التي جمعت القطبين الأهلي والزمالك وحسمها الأحمر بنتيجة 5/3 في الدور الأول للدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وقال صلاح: «ربما يغضب مني جماهير الأهلي حينما علم بحديثي مع نجوم منتخب مصر في المعسكر الذي أعقب المباراة».

وأوضح:«النتيجة في النهاية كانت 5/3 وليست خماسية نظيفة، ولكن المباراة أحدتث ضجة بسبب الأهداف الخمسة التي سجلها الأهلي».

وأكمل: «جماهير الأهلي كانت تنتظر نتيجة أكبر حينما تقدم فريقها بنتيجة 5/1 ولكن الزمالك قام بتضييق الفارق».

أزمة الشارة

كما تحدث محمد صلاح خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عن أزمة شارة قيادة منتخب مصر وما تردد على لسانه في هذا الموضوع.

وقال محمد صلاح : أقسم بالله لم أطلب شارة الكابتن في المنتخب وعلاقتي بأحمد فتحي جيدة جداً.

مستقبله مع ليفربول واهتمام برشلونة بضمه

وعلى جانب آخر، أعرب صلاح عن رغبته في الاستمرار مع ناديه الإنجليزي ولكن الأمر يتوقف على عوامل أخرى.

وأبدى صلاح سعادته برغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في ضم قائد الفراعنة إلى الفريق الكتالوني.

وأجاب صلاح عن مصير مستقبله "قلت ذلك أكثر من مرة، لو القرار في يدي فأنا أريد البقاء في ليفربول، لكن القرار في يد الإدارة وعليهم أن يحلوا ذلك الموضوع".

وأضاف صلاح: "لا يوجد مشكلة لكن يجب أن نصل لاتفاق في موضوع العقد، الأمر متروك لهم".

وقال صلاح: "القيمة المادية تريك مدى تقدير النادي لك وأن النادي مستعد لفعل أي شيء لبقائك، لكن القرار نفسه ليس مبني على تلك الأمور المادية فقط".

وتابع نجم ليفربول "هناك أمور مثل طموح الفريق والمدرب وما يريد فعله مع الفريق واللاعبين وهذه نقطة هامة في اتخاذ القرار".

وبالحديث عن الانتقال إلى برشلونة كشف صلاح "قرأت ما قيل عن رغبة تشافي في ضمي، هذا أمر يسعدني أن يهتم بي فريق مثل برشلونة لكنني سعيد في ليفربول وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وشدد "في الوقت الحالي وجودي في الدوري الإنجليزي أفضل، هو الدوري الأقوى في العالم بفارق عن أي دوري آخر".

وأوضح قائد الفراعنة "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان مختلف عن انتقال رونالدو إلى يونايتد لأن ميسي بقى في برشلونة 20 عاما، بعكس رونالدو الذي غير الدوريات كثيرا".

وواصل "ربما لم يحدث اتفاق بين اللاعب أو النادي، لا أقول إن الأمر الخاص بالتكيف على دوري جديد يخيفني، بالعكس، هو تحد جديد لهما ليريا ما سيحققاه في الدوري الجديد".

وأضاف صلاح "رونالدو كان جيدا مع يوفنتوس وكذلك مع يونايتد، هذا أمر لا أفكر فيه كثيرا".

واختتم تصريحاته "أحب المغامرات جدا، لذلك عدت إلى الدوري الإنجليزي، لكي أثبت أنني أستطيع اللعب هنا، عندما رحلت إلى إيطاليا كان في ذهني أنني سأعود إلى إنجلترا".