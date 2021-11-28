وزير الشباب والرياضة: انتخابات الزمالك خلال 60 يومُا.. ويعلق على أزمة العامري فاروق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بعض الأمور التي تخص ناديي الأهلي والزمالك، وأزمة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي تقرر تجميده من قبل اللجنة الأولمبية واللجنة المشرفة على الانتخابات في بيانات رسمية على خلاف بيان مجلس محمود الخطيب الذي أعلن أن العامري فاروق نجح بالتزكية واللوائح والقوانين.

وأكد أشرف صبحي خلال حديثه بقناة صدى البلد: «لا دخل لنا في أزمة العامري فاروق واللجنة العليا للانتخابات، هي صاحبة القرار في مسألة العامري فاروق فقط لا غير ولا لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشأن هذا الأمر».

وتطرق وزير الشباب والرياضة للحديث عن انتخابات الزمالك مؤكدًا أنه وجه الشكر للجنة المؤقتة التي قامت بإدارة النادي خلال الفترة الماضية، موضحا أن انتخابات الزمالك ستقام بشكل رسمي من 45 إلى 60 يومًا وفقا للقانون، والمجلس المتواجد هو الذي سيدير انتخابات القلعة البيضاء وفقا للقانون، لكن تحت إشراف مستشارين قضائيين من مديرية الشباب والرياضة مثلما حدث في انتخابات النادي الأهلي.

وتأتي تصريحات وزير الرياضة بعدما أعلن مجلس الزمالك أن الانتخابات ستجرى أحد أيام 20 و21 و22 يناير المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي.

وكانت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك تقدمت باستقالته وعاد المجلس القديم والذي سيستمر لمدة شهر إلى شهر ونصف ومن ثم الإعلان عن جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديدة سيستمر حتى عام 2025، ولم يحسم مجلس الزمالك الحالي موقفه من نزول انتخابات القلعة البيضاء والتي ستقام بنسبة كبيرة خلال شهر يناير المقبل.