شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالذكرى الأولى للبطولة الأفريقية التاسعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصفحة الرسمية للنادي الأهلى الاحتفال بالذكري الأولي للتويج بالبطولة التاسعة لأمم أفريقيا، والتي حققها المارد الأحمر في مثل هذا اليوم على حساب نادى الزمالك، بعد مباراة دراماتيكية انتهت بهدفين مقابل هدف للأحمر، سجل فيها النجم محمد مجدي أفشة هدف البطولة فى الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة الأشهر بين قطبي الكرة المصرية.

وفى مقطع فيديو جديد للاحتفالات، ظهر من خلاله لاعبو النادي الأهلى وهم يتحولون لشخصيات كرتونية على طريقة مسلسل كابتن ماجد، وبدأ الفيديو الذى بلغت مدته دقيقة من كرة رمية التماس، ومن ثم ظهور المدير الفني بيتسو موسيمانى قبل تسديدة النجم محمد مجدى أفشة فى شباك الزمالك فى الوقت القاتل، وسط توجيهات من محمد الشناوى.

القاضية ممكن

وفى هذه المباراة تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31، وسجل الأهلي هدف الفوز فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي في فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

احتفل أفشة، بالذكرى الأولى لهدفه الذى أحرزه فى شباك الزمالك، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت يوم 27 نوفمبر 2020، مؤكدا أنه من أغلى الأهداف التى أحرزها فى حياته لأنه حسم لقب غالى جدا للنادى الأكبر فى أفريقيا.



تسديدة أفشة



تسديدة محمد مجدى أفشة



رأسية محمود علاء



على معلول



محمد الشناوي