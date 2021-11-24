الامارات | بوغبا يفاجئ المرضى الصغار في مستشفى الجليلة بالزيارة والهدايا

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يفاجئ المرضى الصغار في مستشفى الجليلة بالزيارة والهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام النجم الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، بهدف نشر السعادة بين المرضى الصغار، حيث قام بتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة، الدكتور محمد العوضي، في تصريح صحافي: كانت مفاجأة رائعة، رفعت معنويات الجميع، فالسعادة عامل أساسي في مساعدة المرضى على الشفاء، وهي لفتة إنسانية مميزة من بوغبا، ونحن بدورنا نتوجه له ببالغ الشكر والامتنان.

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