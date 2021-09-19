الامارات | موقف غريب بين حكم إنجليزي ومدرب ليفربول كلوب.. "عدواني وقليل الاحترام"

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف غريب بين حكم إنجليزي ومدرب ليفربول كلوب.. "عدواني وقليل الاحترام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ عن موقف غريب جمعه مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول خلال إدارته مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن كلوب الذي كان وقتها مدرباً للفريق الألماني ضايقه بكلمات قرر الحكم تدوينها ونشرها في كتاب عن سيرته الذاتية.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" من كتاب الحكم الإنجليزي المعتزل قوله: "عندما أصبح كلوب مدربا لليفربول في 2017، تواجه فريقه مع تشلسي في أنفيلد وقبل المباراة بساعة تقريبا، جاء كلوب إلى غرفة الحكام، ونظر إليّ لمدة 30 ثانية كاملة، بشكل عدواني، ولم يقل أي كلمة، فبادلته النظر، وحين رحل قلت لنفسي يا له من شخص غريب الأطوار، ربما أراد إخافتي والتأثير علي قبل انطلاق المباراة المهمة".

وأضاف الحكم اإنجليزي: "قبلها بثلاث سنوات، جمعتنا أول مواجهة حين كان مدربا لبوروسيا دورتموند الألماني، ويخوض مباراة مع ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا عام 2014، وبعد انتصار الفريق الإسباني بنتيجة 3-صفر، جاء البرازيلي مارسيلو (نجم الريال) وأراد هو وزوجته أخذ صورة شخصية معي، فلم أمانع لأنها كانت على هاتف اللاعب الشخصي، وعند التقاط الصورة مر كلوب من أمامنا، ثم توقف وقال إذا لهذا خسرنا المباراة؟ في إشارة لتعاطفي مع ريال مدريد. لم يكن كلوب يمزح بل كان عدوانيا في الواقعة".

والمراقب للمدرب كلوب يجد أنه من المدربين غريبي الأطوار بتحركاته أو تعبيراته في المنطقة الفنية وعادة ما ترصد الصحف والكاميرات ردود أفعاله بجانب خط التماس والتي تعبر تماماً عن الحالة النفسية للمدرب.

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