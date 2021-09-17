شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش وإبراهيم عادل وعبد القادر.. تحت منظار كيروش قبل مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم استقرار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كيروش، على استدعاء نفس قائمة اللاعبين فى المعسكر الأخير الذى شهد مباراتى أنجولا والجابون، إلا أن هناك بعض الأسماء التى يتابعها الجهاز الفنى سواء بتوصية من ضياء السيد المدرب العام أو من خلال كيروش نفسه.

وكشف مسئولو منتخب مصر أن كيروش يعرف عمرو مرموش لاعب شتوتجارت والمعار من فريق فولفسبورج، وتحدث عنه فى اجتماعه مع الجهاز أمس، ويضعه تحت المنظار قبل اعلان قائمة المحترفين.

فيما رشح الجهاز المعاون بعض الأسماء لمتابعتها فى مباريات السوبر المحلى ومباريات كأس مصر المقبلة التى تقام قبل المعسكر مثل ابراهيم عادل لاعب بيراميدز وأحمد عبد القادر لاعب الأهلى العائد من سموحة.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

وأكد الاتحاد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

من ناحية أخرى، أتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.