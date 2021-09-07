مصدر لمصراوي: 3 عروض لمدافع الأهلي محمد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم تلقوا 3 عروض رسمية لاستعارة مدافعهم محمد عبدالمنعم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن العروض جاءت من أندية سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفيوتشر إف سي.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي سيختار العرض المناسب الأفضل من حيث القيمة المادية وبالنسبة للاعب أيضًا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يميل للخروج معارًا موسما آخر بعد تواجده في صفوف سموحة بالموسم الماضي؛ لضمان المشاركة في المباريات.