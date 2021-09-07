الامارات | تغريم صنقور 250 ألف درهم لتوقيعه لناديين

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم صنقور 250 ألف درهم لتوقيعه لناديين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز صنقور 250 ألف درهم.

لتوقيعه عقدين لناديين مختلفين.

يُذكر أن عقد اللاعب انتهى مع شباب الأهلي مع نهاية الموسم الماضي، وتلقى عرضاً من نادي الوحدة ووقع مع «العنابي» قبل أن يجدد عقده مع «فرسان دبي» ويستمر مع الفريق.

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