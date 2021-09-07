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الامارات | «الأبيض الشباب» يهزم منتخب الكويت ودياً

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية الثانية التي جرت أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة في ختام معسكره الداخلي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

سجل هدفي المنتخب الوطني سلطان عادل ومنصور المنهالي من ركلتي جزاء.

وضمت قائمة منتخبنا 26 لاعباً هم: سلطان عادل وحميد المهري وخميس أحمد وأحمد محمد ومبارك أحمد ومحمد اليماحي ومرزوق راشد وبدر إبراهيم، وضاري فهد وخليفة خميس وموسى البلوشي ويوسف إبراهيم وصالح عيسى وخالد الحساني، وغانم حمود وسعيد سالم وأحمد جاسم وجمال خليفة وعلي عبدالعزيز ومحمد تقي ومنصور المنهالي، ومحمد حسن ومحمد فهد ومحمد مطر ومحمد عبدالسلام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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