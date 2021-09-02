هل يرحل عماد النحاس عن المقاولون العرب بعد ارتباطه بالأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إدارة الذئاب لم تفكر في الاستغناء عن عماد النحاس مدرب الفريق، مضيفًا أن ما قيل عن ارتباط النحاس بالانضمام لجهاز الأهلي كلام لا أساس له من الصحة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1"، قال عادل: "لم نفكر في الاستغناء عن النحاس، عقدنا جلسة معه لوضع الخطوط العريضة للموسم المقبل، كما حددنا أهدافنا التي نرغب في تحقيقها".

وأضاف: "النحاس سيكمل مهمته مع الفريق دون شك".

وعن ارتباط اسمه بالانضمام لجهاز الأهلي، أجاب: "كلام لا أساس له من الصحة".

وبسؤاله عن الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق، قال: "هناك جلسة ستُعقد اليوم مع عماد النحاس للإعلان عن بعض الراحلين عن الفريق".

وأتم: "لا نية للتفريط في خدمات لويس إدواردو، بالفعل حدث تواصل مع المصري من أجل التعاقد مع اللاعب لكننا أغلقنا الملف".