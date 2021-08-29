شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتظر تقرير هيثم شعبان لحسم ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى سيراميكا جلسة مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الثلاثاء المقبل يتطرق فيها الطرفان لحسم ملف الصفقات والتدعيمات الجديدة للفريق في الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن يعرض هيثم شعبان فى الجلسة أسماء الصفقات المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وبعض المراكز التي تعانى من نقص شديد في البدائل وعلى رأسها الصفقات الدفاعية ومركز حراسة المرمى والهجوم لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان إلى نادى آلتاى التركى.

وطالبت إدارة النادي هيثم شعبان بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي، وفقا للخيارات المطروحة من بدائل فى الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي، حتى يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.

الجدير بالذكر أن نادى سيراميكا، جدد عقد هيثم شعبان المدير الفنى لمدة موسمين،وقال هيثم شعبان، فى تصريحات تليفزيونية، إنه هدفه في الموسم المقبل من الدورى يتمثل فى تقديم نتائج جيدة واحتلال مكانة مميزة في جدول ترتيب الدورى.