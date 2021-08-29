شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات البعثة المصرية بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 اليوم، الأحد، إضافة ميدالية سادسة لمصر عن طريق هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

جاءت نتائج اليوم كالتالي :

برونزية هانى عبد الهادى

نجح هاني عبد الهادي، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، فى التتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات وزن 88 كجم لرفع الأثقال.

أمل محمود

حصلت أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، على المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

محمد أحمد

حصل محمد أحمد الرباع البارالمبى على المركز الخامس فى منافسات رفع الأثقال فى وزن 97 كجم بعد تحقيقه 200 كيلو.

منتخب الطائرة

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى، اليوم الأحد، على نظيره اليابانى بنتيجة 3 /0 .

ملك عبد الشافى

حققت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب السباحة البارالمبى المركز الثامن فى ترتيب منافسات 100 م صدر، الفئة الطبية sB7 بزمن قدره 2:14.68 دقيقة بمنافسات الدور النهائي.

وتأهلت المصرية ملك حسين عبد الشافي لدور التصفيات النهائية بعد احتلالها المركز الثامن في الترتيب النهائي لسباق 100 متر صدر SB4 في منافسات السباحة للسيدات بزمن قدره دقيقتين و13.27 ثانية.

زياد كحيل

فيما ودع البطل المصري زياد كحيل البطولة، بعدما فشل في التأهل إلى النهائي بعد احتلاله المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي لسباق 100 متر صدر SB4 ضمن منافسات السباحة بزمن قدره دقيقة و59.02 ثانية.