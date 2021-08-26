كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا تحديات تنتظر الزمالك بعد التتويج بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الزمالك في التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة.

وتصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ13 فى تاريخه.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلى في التاسعة مساء الجمعة، في ختام مباريات بطولة الدورى العام والتي ستكون تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين خاصة بعدما حسم الزمالك اللقب لصالحه، بينما ضمن البنك الأهلى بقاءه في الدورى الموسم المقبل.

تحديات تنتظر الزمالك

وبعد بطولة الدورى سيكون أمام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء تحديات جديدة يسعى لمواصلة تحقيق البطولات مع الفارس الأبيض بعدما حقق 3 بطولات مع الزمالك وتنتظره عدة تحديات نستعرضها في التقرير التالى..

كأس مصر

كاس مصر البطولة المحببة للزمالك والتى يبدأ مشواره فيها بمواجهة أسوان ممثل الصعيد الذى هبط رسميا للممتاز ب، في إطار نصف النهائي، وحال الفوز سيكون عليه الانتظار لمعرفة طرف المباراة النهائية، عقب إقامة مباراتي بيراميدز وسموحة والأهلي وإنبي، المؤجلتين من دور الـ16 ثم منافسات ربع النهائي ثم بتروجت المنتظر فريقا من هذا الرباعي.

دورى أبطال أفريقيا

البطولة الأغلى التي ينتظرها عشاق القلعة البيضاء وهى دورى ابطال أفريقيا، الغائبة عن الفريق منذ عام 2002، أي أكثر من 20 عامًا بالتمام والكامل.

ويستهل الزمالك مشواره بدوري الأبطال في النسخة الجديدة، بمواجهة توسكر الكيني أو أرتا سيد الجيبوتي، في دور الـ32 من المسابقة القارية ذهابا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل و22 أو 23 أو 24 من الشهر ذاته إيابا.