شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. رفع الأثقال يتوج بـ10 ميداليات فى بارالمبياد ريو دى جانيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت البعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب البارالمبية 2016 بريو دى جانيرو نتائج مذهلة، حيث رفع لاعبو الفراعنة العلم المصرى فى بلاد السامبا 12 مرة بعدما حصدوا 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وحققت البعثة المصرية الميداليات الذهبية عن طريق كل من: شريف عثمان وراندا تاج ، ومحمد الديب لاعبى رفع الأثقال، وفيما يخص الفضة فتحققت عن طريق فاطمة عمر، ورحاب أحمد ومحمد أحمد، وعمرو فاروق لاعبى الأثقال بالإضافة إلى مصطفى فتح الله لاعب ألعاب القوى، وبالنسبة للبرونز فتحقق عن طريق أمل حفنى، وأمانى الدسوقى، وشعبان الدسوقى لاعبى رفع الاثقال، وفريق الطائرة جلوس.

وبالتالي يكون رفع الأثقال فاز بأكبر عدد من الميداليات في هذه الدورة والتي وصلت إلى 10 ميداليات مختلفة في المنافسات ما بين 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، فيما حققت برونزية وحيدة في ألعاب القوى ومثلها في الطائرة "جلوس".