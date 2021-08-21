الامارات | راميرو يصدم بني ياس في "الشامخة"

شكرا لقرائتكم خبر عن راميرو يصدم بني ياس في "الشامخة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي راميرو بينتي فريقه الوصل لتحقيق فوزاً ثمنياً بهدف نظيف على حساب مستضيفه بني ياس، الجمعة، في استاد الشامخة ضمن افتتاحية الجولة الأولى لدوري ادنوك لكرة القدم.

وسجل راميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3+90 حينما كان اللقاء في طريقه للتعادل السلبي وذلك بفضل الكرة العرضية التي ارسلها زميله سالم العزيزي.

ووضع الإمبراطور النقاط الثلاث الأولى في رصيده في موسم يطمح فيه للاستفادة من هذه البداية الجيدة له في الموسم الحالي بخلاف العام الماضي حينما خسر من ذات المنافس 1-4.

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