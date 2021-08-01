الامارات | "بولت جديد" يعلن عن نفسه في الأولمبياد.. تعرف إلى أسرع رجل في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن "بولت جديد" يعلن عن نفسه في الأولمبياد.. تعرف إلى أسرع رجل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، أمس، سباق 100 م المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الاخيرة بين 2008 و2016. وأنهى جاكوبس (26 عامًا) السباق بزمن 9.80 ثانية متقدمًا على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية.

وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب أو حتى يتواجد على منصة التتويج. أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الأحد سباق 100 م المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الاخيرة بين 2008 و2016.

وقال بعد الفوز "إنه حلم، هذا رائع. الآن لا أستوعب ماذا حصل. ربما غدًا".

وردًا على سؤال عما إذا كان يتوقع الفوز بالذهب قبل المجيء الى طوكيو "كلا، حلمي كان أن أصل الى النهائي، وصلت وفزت. لا أعرف ما حدث ولكن انا سعيد حقًا. كان سباقًا رائعًا، لا أملك الكلمات!".

ويُعتبر هذا الإنجاز مفاجئًا بالنسبة للعداء المولود في إل باسو في ولاية تكساس من والد أميركي وأم إيطالية، حيث لم يسبق أن حقق نتائج لافتة.

وفي غياب بطل العالم الأميركي كريستيان كولمان لخرقه قواعد المنشطات، وعدم تأهل الأميركي ترايفون بروميل، صاحب أسرع توقيت هذه السنة (9.77 ث)، الى النهائي، بدا السباق مفتوحًا على مصراعيه لتحديد هوية خليفة بولت حامل الرقم القياسي العالمي (9.58 ث) الذي اعتزل في العام 2017.

وللمرة الاولى منذ أولمبياد سيدني 2000، لم يتواجد جامايكي في النهائي بعد أن فشل يوهان بلايك في التأهل من نصف النهائي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news