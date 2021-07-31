شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم منتخب مصر أمام البرازيل فى أولمبياد طوكيو خلف شاشة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على دعم المنتخب الأولمبى، أمام نظيره البرازيلى، المقامة حاليا ضمن لقاءات دور الثمانية فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر صلاح، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة وهو يشاهد المباراة الهامة عبر شاشة التليفزيون، خلال تواجده فى معسكر الريدز استعدادا للموسم الجديد.





وانتهى الشوط الأول، بتقدم المنتخب البرازيلى بهدف فى منتخب مصر الأولمبى فى الدقيقة 36 عن طريق ماتيوس كونيا، فى إطار مباريات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

بدأ شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مباراة البرازيل، بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

كما منح المدير الفنى للبرازيل ، تذكار إلى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب ودخل الثنائى فى وصلة ضحك وحديث جانبى قبل إنطلاق المباراة.