الإقالة تنقل 3 مدربين من السعودية إلى الدوريات الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

عاد ثلاثة مدربين أبعدتهم الإقالة عن ​الدوري السعودي​ إلى المنافسة في البطولات الأوروبية مطلع الموسم الجديد.



وسينافس الروماني ​رازفان لوشيسكو​، والبرتغالي ​روي فيتوريا​، والصربي فلادان ميلويفيتش، في أوروبا بعدما أقالتهم نوادي الهلال والنصر والأهلي الموسم الماضي لتراجع النتائج.

وسيشرف روي فيتوريا، على فريق سبارتاك موسكو الروسي فيما سيتولى رازفان لوشيسكو الإدارة الفنية لنادي باوك اليوناني (قاد الفريق نفسه موسمين قبل تدريب الهلال صيف 2019) فيما تسلّم فلادان ميلويفيتش مهمة تدريب أيك أثينا.

ويمني سبارتاك موسكو الروسي النفس ببلوغ مجموعات دوري أبطال أوروبا.