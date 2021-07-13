شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مصطفى عسل لاعب الأهلي من بطولة العالم للاسكواش بسبب تأشيرة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" انسحاب مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالميا للرجال، من بطولة العالم المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

جاء انسحاب عسل بعد تأخر حصوله على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يجد اللاعب رحلات طيران للحجز والسفر إلى شيكاغو، بعد حصوله على التأشيرة في وقت متأخر.

وقال عسل: للأسف الشديد لن أتمكن من اللحاق ببطولة العالم للاسكواش 2021، المقامة في شيكاغو - أمريكا، حيث إنني حصلت للتو على التأشيرة، وللأسف لا توجد أي طائرة مناسبة تأخذني إلى شيكاغو قبل موعد المباراة، مما أدى إلى انسحابي من البطولة التي كنت مرشحًا قويًّا للحصول على لقبها، والتي أركز عليها منذ أن حصلت على لقب بطولة العظماء الثمانية منذ أقل من أسبوعين.

وأضاف: في النهاية أود أن أشكر كل من لم يدخر جهدًا لمساعدتي، وعلى رأسهم مديري جهنزب مسعود، أفضل مدير في العالم، الذي لولاه لما كنت حصلت على التأشيرة من الأساس، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والكابتن أمير وجيه، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وإدارة الـ PSA التي حاولت مساعدتي بقدر الإمكان.

واختتم: على كل حال، أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين، وربما سأسافر إلى أمريكا لحضور البطولة كمشجع، أراكم هناك.