شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز عقبة المنتخب الألماني، وبلغ دور الـ8 لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد أن تغلب على منتخب الماكينات بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وظل الحال على ما هو عليه حتى الربع ساعة الأخير من المباراة عندما افتتح الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج التهديف لمنتخب الأسود الثلاثة، ثم تبعه القائد هاري كين الذي سجل قبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق ليمنح المنتخب الإنجليزي فوزًا غاليًا، ويغادر المنتخب الألماني يورو 2020 من دور الـ16.

نجم المباراة

حصل قلب الدفاع الإنجليزي هاري ماجواير على جائزة رجل المباراة، بعد أداء دفاعي كبير ودور مهيمن في الكرات العالية، حيث ربح جميع الالتحامات الهوائية التي خاضها (6) بنسبة 100% نجاح.

أبرز الأرقام والإحصائيات

- رحيم سترلينج هو ثاني لاعب يسجل كل هدف من الأهداف الثلاثة الأولى لمنتخب إنجلترا في نسخة من بطولة كبرى (كأس العالم / يورو)، بعد جاري لينيكر في كأس العالم 1986.

- عادل هاري كين الآن سجل واين روني في عدد الأهداف التي سجلها في البطولات الكبرى لمنتخب إنجلترا (7). لم يسجل أكثر منه سوى جاري لينيكر (10) وآلان شيرر (9) لصالح منتخب الأسود الثلاثة في البطولات الكبرى.

- سجل هاري كين 30 هدفاً لـ منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت. في تاريخ المنتخب الإنجليزي، سجل جاري لينيكر فقط أهدافًا أكثر تحت قيادة مدرب واحد (35 هدفًا تحت قيادة السير بوبي روبسون).

- منتخب إنجلترا تفوق على منتخب ألمانيا في مباراة بأدوار خروج المغلوب في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ نهائي مونديال 1966 (فازت 4-2 بعد وقت إضافي على ملعب ويمبلي).

- هذا هو أول فوز لمنتخب إنجلترا على منتخب ألمانيا في بطولة كبرى منذ عام 2000، والأول على ملعب ويمبلي منذ عام 1975.