شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعود لقائمة الزمالك في مواجهة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، لقائمة فريقه فى مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها هذا الموسم، وذلك بعد غيابه عن الأبيض فى المباريات الماضية.

وغاب حازم إمام عن الزمالك فى مباراة الجونة وأسوان فى الجولتين الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على التوالى، قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة والتى جمعت بين الفريقين فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، قبل أن يخرج من قائمة مباراة الأبيض أمام نفس الفريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

واستعاد الزمالك جهود حازم إمام قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يُعانى منها وهى شد فى العضلة الأمامية، وذلك قبل مباراة أسوان، التى جمعت الفريقين، فى الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وشارك حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم فى 22 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز، صنع خلالهم هدفين، و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، ومباراتين فى كأس مصر.

من ناحية أخرى، تفضل إدارة الزمالك، انتظار فترة التوقف المقبلة، لحسم ملف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق أو التجديد للاعبى الأبيض، حيث يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عدم فتح أى ملفات فى الوقت الحالى انتظارا لخوض الفريق مباراته أمام غزل المحلة.

وقررت إدارة الزمالك، استكمال ملف تجديد عقود اللاعبين خلال فترة التوقف حيث ستقوم الإدارة البيضاء بفتح ملف تجديد تعاقد كلاً من أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى، لاعبى الفريق إلى جانب الوقوف النهائى على هوية المرشحين للإنضمام إلى الفريق فى المراكز المختلفة بعدما طلب الفرنسى كارتيرون تدعيم مراكز رأس الحربة والمدافع والوسط والظهير الأيمن وصانع الألعاب، وذلك بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بقيادة حسين لبيب فى تجديد عقد محمود الونش مدافع الفريق حتى عام 2025 إضافة إلى تجديد عقد أحمد زيزو جناح الفريق حتى نهاية عام 2024.