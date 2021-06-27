المنتخب الأوليمبي في ورطة.. كاف يرفض تقديم نهائي أفريقيا والمنتخب الأولمبي يضم 3 لاعبين فقط من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فكرة تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايز تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب حسب "اليوم السابع".

ورغم أن تقارير إعلامية ذهبت الأيام الماضية إلى أن الكاف بصدد تقديم موعد نهائي أفريقيا ليُقام يوم 15 بدلاً من يوم 17 الشهر المقبل، إلا أن مصدر مُطلع أكد لـ"الأهلي" أن الكاف لن يوافق على تغيير موعد النهائي المرتقب وسيُقام في موعده دون تقديم أو تأجيل.

وصعد الأهلي لنهائي أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما صعد كايز تشيفز بالفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف في المغرب والتعادل سلبياً بجنوب أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه الأقرب حالياً لأنهاء أزمة المنتخب الأولمبي مع الأهلي هي اختيار ثلاثة لاعبين فقط من الأهلي للتواجد في الدورة الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي بسبب سفر المنتخب الأولمبي إلى طوكيو في نفس يوم نهائي أفريقيا.

ولن يتمكن أي لاعب يتخلّف عن السفر مع المنتخب الأولمبي من التواجد في الأولمبياد المقبلة بسبب تطبيق نظام الفقّاعة الطبية حيث ترفض اللجنة المنظمة للأولمبياد دخول أي لاعب يتخلّف عن دخول اليابان يوم 17 يوليو المقبل.

ويضم منتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، هم ناصر ماهر ، صلاح محسن ، أحمد رمضان بيكهام ، أكرم توفيق ، مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.

كما يرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في ضم الثائي محمد الشناوي وأيمن أشرف ( فوق السن) لقائمة الفراعنة الصغار في الدورة الأولمبية.

وتستهل مصر مشوارها في الأولمبياد بمواجهة أسبانيا يوم 22 يوليو المقبل ثم الأرجنتين ثم أستراليا.

ويتمسك الأهلي بمعظم لاعبيه في المنتخب الأولمبي للمشاركة معه في نهائي أفريقيا ، خاصة أن بعضهم بات أساسي في تشكيل الفريق وتحديداً طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن.

كما يرفض الجهاز بطبيعة الحال غياب الشناوي وايمن أشرف عن النهائي الأفريقي المرتقب.

وأكد مصدر أن شوقي غريب أستقر على ضم الثلاثي ، ناصر ماهر ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام فقط من الأهلي للمشاركة في الأولمبياد وسيتم ترك باقي لاعبي الأهلي للتواجد في النهائي الأفريقي.