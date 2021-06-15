شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لن نفرط فى أى لاعب بالفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحى، المشرف على نادي المقاولون العرب، توقيع محمد مجلى لاعب المقاولون العرب للزمالك شائعة غير مؤكدة، وقال محمد عادل فتحى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المقاولون لن يفرط في أي لاعب من الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف المشرف على نادي المقاولون: "تفعيل الزمالك لبند شراء الجزيرى ممتد لنهاية الموسم، ولا يمكن الحديث عن تقليل قيمة الصفقة مع الزمالك، ولو الزمالك عاوز الصفقة يدفع قيمة الصفقة كاملة غير كدة اللاعب سيعود".

وتابع محمد عادل: "نسعى لتدعيم المقاولون في الموسم المقبل، والمقاولون لن يستطيع مجاراة الأندية الكبرى في الإنفاق على الصفقات".

وكانت تقارير قد أكدت توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

جاء توقيع محمد مجلي، على عقود الانتقال لصفوف الزمالك، ليؤكد اللاعب حسن النية لإتمام الصفقة وغلق الباب أمام أي ناد آخر يرغب في ضم اللاعب ويؤكد أنه يفضل ارتداء القميص الأبيض.

وسيدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، في إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة، وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.