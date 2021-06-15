شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: انضمام محمد صلاح لنا يرفع الطموح و3 لاعبين كبار بالقائمة قرار نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أنه راض جدا عن المباراتين التي خاضهما المنتخب الأولمبي مع جنوب أفريقيا، وحققنا العديد من المكاسب.

وقال شوقى غريب، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "استغلينا المباراتين بشكل جيد وأشركنا 25 لاعبا واطمأنيت على جاهزية معظم اللاعبين".

وأضاف شوقى غريب: "المنتخب الأولمبي خاض مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين بطريقتي لعب مختلفتين، واستقرينا على القائمة الأولية للمنتخب وتضم 8 لاعبين كبار سنختار منهم الثلاثى المشارك في الأولمبياد".

وتابع مدرب المنتخب: "أتمنى تواجد محمد صلاح معنا في الأولمبياد ولكن موقفه متوقف على مسئولي ليفربول، وقرار ليفربول بشأن صلاح سيحسم اختيارات المنتخب الأولمبي للاعبين الكبار المشاركين في الأولمبياد".

واستطرد: "محمد صلاح يرغب في التواجد مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، وتواجده معنا يرفع طموحنا وطموح اللاعبين في البطولة، وبديل محمد صلاح من الثلاثى الكبار".

وأردف: "نسلك كل الطرق من أجل إقناع مسئولي جالاتا سراى التركى بالسماح لمصطفى محمد بالمشاركة معنا في أولمبياد طوكيو، وموضوع السفر لإقناع المسئولين غير وارد حاليا، ولكن شرحنا كل التفاصيل لمسئوليه".

واختتم مدرب الأولمبى: "لو الأمور مشيت بشكل طبيعى أستطيع الآن أن أعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد، بما فيهم الثلاثي الكبار حتى ببديل محمد صلاح حال عدم التواجد معنا، ولكن الأمور ليست مضمونة".