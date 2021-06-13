سقوط مشجع إنجليزي من دور علوي في ملعب ويمبلي.. وحالته خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

قال متحدث رسمي باسم استاد ويمبلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من الدور العلوي بالملعب بعد انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال المتحدث الرسمي إن الواقعة سيتم التحقيق فيها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ووفقا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" اللندنية، فإن المشجع سقط باتجاه المقاعد والخرسانة تحتها.

وفاز المنتخب الإنجليزي بالمباراة بهدف نظيف سجله رحيم سترلينج ليحصد المنتخب الإنجليزي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالي من البطولة وظل المنتخب الكرواتي بلا رصيد.