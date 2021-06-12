شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يعلق على مفاوضاته مع بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع في نادي النصر السعودي حقيقة ما تردد بشأن تقديم النادي عرضا للمغربي بدر بانون، مدافع النادى الأهلي المصري .

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب حصول النصر على خدمات اللاعب المغربي، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل.

وقال المصدر: لم نتقدم بأي عرض لبانون، وفي حال أردنا تقديم عرض لأي لاعب، فإننا سنقوم بالتفاوض مع الجهة المسؤولة، وسنعلن موقفنا بشكل رسمي».

وأتم: «إدارة العالمي قد تعلن عن صفقة جديدة خلال الأيام المقبلة، ليرتفع عدد صفقات النادي إلى 3، بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني أبوبكر».