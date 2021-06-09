منافس الأهلي.. تقارير: الخنيسي يستأنف على قرار إياقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قرر طه ياسين الخنيسي، مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي، تقديم استئناف على قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن إيقافه لمدة عام.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت مؤخرًا إيقاف الخنيسي لمدة عام كاملة على خلفية تناوله مواد محظورة في لقاء مولودية الجزائر (الجولة السادسة بدور المجموعات) بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "الصباح" التونسية، أن الخنيسي قرر الاستئناف على قرار العقوبة حيث سيكون القرار المنتظر قابلاً للطعن لدى "الكاس".

ومن المقرر أن يغيب الخنيسي عن مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأتي ضمن دور نصف النهائي من عمر المسابقة القارية.

وستكون المباراة الأولى في تونس على ملعب "حمادي العقربي" برادس في 19 من الشهر الجاري، في المقابل ستكون مباراة الإياب في 26 من نفس الشهر على ملعب "الأهلي we السلام".