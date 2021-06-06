شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: نخوض 3 وديات قوية.. وهذا سر حضوري للتدريبات قبل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضرى مدرب حراس مرمى سيراميكا، أنه أول فرد من الفريق يحضر التدريبات الجماعية، موضحا أنه اعتاد على حضور المران مبكرا حتى يكون قدوة للفريق.

وقال الحضري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش حاجة تمنعنى عن عملي، يوم خطوبة بنتي تواجدت في التدريبات صباحا، والحفلة انتهت بعد منتصف الليل، ووجدوني من الثامنة صباح اليوم التالي في التدريبات، اللي عايز يصنع مجد في الكرة لازم يحترمها".

وأضاف: "نخوض 3 مباريات ودية أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي بهدف تجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري بعد فترة التوقف، ونركز دائما على مباريات ودية حتى لا يبتعد الفريق عن حساسية التدريبات".

وعن حراس مرمى سيراميكا، قال أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية: "كل حراس سيراميكا لديهم موهبة وتطور كبير، استمرارهم على نفس المستوى من الاجتهاد والتركيز سيجعلهم أسماء لامعة في هذا المركز بالكرة المصرية".

واحتفل السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بخطوبة ابنته شدوى فى حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أهالى العروسين وعدد من نجوم الكرة المصرية ونجوم الفن.

عصام الحضري وجه التحية لمحبيه، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «تعجز الكلمات عن شكركم ويعجز لساني عن وصف فرحتي بمشاركتكم لي فرحتنا في حفل خطوبة ابنتي شدوى وحبيبي الغالي عمر طارق العزب، يجعل الله جميع أيامكم وأشكر من حضر، ومن لم يحضر عقبال أولادكم جميعا».

حضر حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، من نجوم الرياضة، كل من العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد سليمان مدرب حراس المرمى الأسبق لمنتخب مصر، وخالد بيبو وأمير عبدالحميد وعمرو السولية وأسامة حسني ووائل رياض، ومحمود علاء ومحمود جنش ثنائي الزمالك.