شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بوزارة الرياضة: كنا ضد قرار عزل مرتضى منصور من البداية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مصدر مسؤول داخل وزارة الرياضة علي ان الوزارة من البداية كانت ضد قرار اللجنة الأوليمبية بعزل مرتضي منصور أو أي رئيس ناد لعدم قانونيته وتعارضه مع اللوائح وقانون الرياضة الذي يمنح هذا الحق للجمعيات العمومية في الأندية والهيئات.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا الحكم سيساعد في الحفاظ على الهدوء والاستقرار داخل النادي الذي نجحت اللجنة الجديدة في توفيره خلال الأيام القليلة الماضية، ويحسب لمرتضي منصور موقفه الداعم لناديه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ما يشغل الوزارة هو تحقيق الهدوء والاستقرار لنادي الزمالك وفريق الكرة والألعاب المختلفة من أجل الحفاظ علي الكيان وإرضاء الجماهير لحين إجراء الانتخابات التى أعلن عنها الوزير والدعوة لها في الأول سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الشؤون القانونية بالوزارة تتولي هذا الملف جيدًا وتعكف علي تطبيق اللوائح والقوانين بمنتهي الدقة بما يخدم مصلحة نادي الزمالك، لدرجة أنه تمت مراعاة كل الاحتمالات بما فيها هذا الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور، باعتبار ان نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة تابعة لوزارة الشباب والرياضة.