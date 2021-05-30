شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: مرتضى منصور يحق له الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الحكم الذي حصل عليه المستشار مرتضى منصور من القضاء الإداري بإلغاء قرار عزله 4 سنوات هو تأكيد علي موقف الوزارة واللوائح والقوانين بعدم تعدي اللجنة الأوليمبية علي اختصاصات الجمعيات العمومية في الأندية.

وأعلنت الوزارة أن إلغاء قرار عزل مرتضي منصور ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي يمكنه الآن من خوض انتخابات النادي المقبلة لعدم وجود ما يمنعه من الترشح.

وقال مصدر مطلع رفيع المستوى داخل الوزارة إن قرار القضاء الإداري لا علاقة له باللجنة المؤقتة التى تدير النادي حاليًا برئاسة حسين لبيب، وأن الحكم الذي حصل عليه رئيس الزمالك المنتخب هو انتصار له على اللجنة الأوليمبية وسيمكنه من خوض الانتخابات المقبلة وفي حالة نجاحه في الانتخابات سيعود لرئاسة الزمالك.