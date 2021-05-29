أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021، أبرزها الأهلي يُخمد بركان المغرب ويتوّج بالسوبر الأفريقي السابع.
الأهلي يُخمد بركان المغرب ويتوّج بالسوبر الأفريقي السابع
حصد الأهلي بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه بعدما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.
الأهلي يصل إلى اللقب 22 قاريا ويقترب من ريال مدريد الإسباني
حقق فريق الأهلي الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، عقب الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد، على ملعب حمد بن جاسم في قطر.
خزينة الأهلي تنتعش بـ3 ملايين جنيه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي
انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 200 ألف دولار أي ما يعادل 3 ملايين جنيه، بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وزير الرياضة عن عودة الجمهور: الأولوية لسلامة المواطن ونتمنى وجود صلاح فى طوكيو
أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياصة، أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أى حدث عالمى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وقال صبحى فى تصريحات صحفية على هامش تواجده بالجونة لحضور نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش، الأحداث الرياضية نصنفها على استراتيجية وزارة الرياضة، ومصر نجحت فى تصنيف بطولات عالمية بداية من أمم أفريقيا 2019، وضعنا منظومة جديدة لتنظيم الأحدث فى كل المجالات وجاهزين لتنظيم أى بطولة عالمية فى أى وقت بدعم القيتدة السياسية.
رغم الإصابة.. منتخب المغرب يُخطر الزمالك بضم حميد أحداد لمعكسر الأطلسى
تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم باستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب فى الفترة من 3 يونيو المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.
إدارة الزمالك توافق على مد معسكر الجونة استعدادًا للقاء المقاصة بالكأس
وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمد معسكر الفريق الحالي بالجونة لحين السفر للسويس لمواجهة فريق المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.
مصر المقاصة يهزم غزل المحلة بهدف باسم مرسى.. فيديو
حقق فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة زد والمصنفة الأولى عالميا، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.