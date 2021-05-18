شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج أفضل لاعب فى ذهاب دور الربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المالى أليو ديانج، لاعب فريق الأهلى، جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ونشر "كاف" بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو للاعب مصحوب بتعليق "لاعب الأسبوع أليو ديانج يفوز بتصويت أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أداء رائع من لاعب وسط الأهلي أمام ماميلودي صنداونز.

من جانب آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيراته لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.