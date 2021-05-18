6 حراس مرمى فى تدريب الزمالك.. وغموض موقف أحداد من مواجهة الطلائع

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل وأحمد نادر السيد والسيد عطية حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت اشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق وذلك خلال التدريبات مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وركز أوليفيرا مع الحراس الستة على بعض الفنيات منها التسديد من مسافات قريبة، وكذلك المرونة، وسرعة رد الفعل، كما حرص أوليفيرا على توجيه بعض التعليمات للحراس استعدادا للفترة المقبلة.

على الجانب الأخر، خاض المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب تدريبات في الجيمانزيوم، وفقا للبرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي .

وتعرض أحداد لالتواء في القدم خلال مباراة الزمالك وإنبي الأخيرة في الدوري والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 1، ولم يتحدد موقف أحداد من لقاء طلائع الجيش حتى الوقت الحالى.

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة.