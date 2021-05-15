شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم الجونة بهدف في الوقت القاتل ويتقدم مركزا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد أحرزه شيمليس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 30 فى المركز التاسع، بعد أن لعب 21 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 26 فى المركز 13، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

وضم تشكيل المقاصة كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: محمد دسوقي، أحمد صبيحة، أسامة عزب، عصام صبحي، خط الوسط: عبد الله مجدي، هشام محمد، علي المصري، خط الهجوم: باولون فوافي – باسم مرسي – صلاح عاشور.

فيما ضم تشكيل الجونة كلاً من: في حراسة المرمي: إسلام طارق، في الدفاع: محمد نجيب – لؤي وائل – جوزيف نجويم – محمود الجزار، في خط الوسط: نور السيد – سيرجي اكا – احمد عامر – محمود الشبراوي- عمرو السعداوي، وفي الهجوم: إدريس مبومبو.

وسبق أن التقى فريقا الجونة ومصر المقاصة فى 17 لقاء قبل صدام الليلة فاز الجونة فى 6 مواجهات وفاز المقاصة فى مباراتين وانتهت تسعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت آخر مباراة جمعت الجونة ومصر المقاصة بفوز الفريق الساحلي بهدف دون رد سجله نجويم في اللقاء الذي أقيم في 30 ديسمبر 2020 بالدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة الخامسة على استاد خالد بشارة.