شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرحب بانضمام والتر بواليا على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادى الجونة عن قيام المسؤولين بالنادى باستطلاع راى الكونغولى والتر بواليا بشأن عودتة مرة أخرى للفريق وذلك بسبب سوء التوفيق الذى يطارد اللاعب منذ إنضمامه للاهلى.

وأضاف المصدر أن مسؤولى الجونة يتقربو قرار النادي الأهلي بشأن إعارة الكونغولي والتر بواليا في الموسم المقبل، بعد المشاكل التي يعاني منها اللاعب حاليا بخصوص المشاركة في المباريات، وفشلة فى تسجيل أهداف ما وضعه تحت مرمى نيران الغضب وبات قريب من التجميد بعدما استنفذ كل الفرص التى منحت له، كما أن بواليا تواصل مؤخرا مع حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة، لإخباره برغبته في العودة، بسبب صعوبة المشاركة في الأهلي وخروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأبدى مسؤولو الجونة موافقة مبدئية على استعادة اللاعب، لكن يبقى القرار النهائي في يد الأهلي، ن المنتظر أن يتواصل الجونة مع لجنة التخطيط بالأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات، لمعرفة الموقف النهائي وحسم مصير بواليا مبكرا.



وشارك بواليا في 17 مباراة مع الأهلي بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ولم يحرز أهداف مع الأحمر في الدوري هذا الموسم.