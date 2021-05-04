شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تصريحات سيد عبدالحفيظ... هل تواصل جهاد جريشة معه بالفعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقل التصريحات أمر في غاية الخطورة، لما يكون له من تأثير كبير حال نقلت التصريحات بشكل غير دقيق عن قصد أو من غير قصد.

واجتاحت حالة من الغضب في الرأي العام الرياضي المصري، عقب تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، حول تواصل الحكم الدولي المصري جهاد جريشة معه عقب ارتكابه أخطاء في مباريات التي يشارك فيها منافسو النادي الأهلي، فيما اعتبره الكثيرون فضيحة كروية تهدد نزاهة المنظومة الرياضية في مصر، فيما دقق آخرون في حقيقة التصريح مكتشفون بعدا آخر لما قاله مدير الكرة بنادى الأهلى.

التصريح غير الدقيق... «كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر»

وتناقلت عدد من المواقع الرياضية المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لسيد عبدالحفيظ، لقناة النادي الأهلي عقب هزيمة النادي الأهلي من فريق غزل المحلة، متنقداً الحكم جهاد جريشة قائلاً: «سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر مثلما حدث أمام بيراميدز».، وتساءل: «جهاد جريشة الذي حكّم في كأس العالم وفي 7 أمم إفريقيا وفي نهائي دوري الأبطال، يحتسب تلك الكرة بالأمس ركلة جزاء؟!».

وكان جهاد جريشة حكم مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز واحتسب خلالها ركلة جزاء مثيرة للجدل رآها الكثيرون غير صحيحة لصالح نادي الزمالك.

نفي جهاد جريشة التواصل مع «عبد الحفيظ»

من جانبه، سرعان ما نفي الحكم الدولي المصري جهاد جريشة في تصريحات لموقع «في الجول»: أنه تواصل مع عبدالحفيظ قائلاً: «لم يحدث أي اتصالات مع سيد عبدالحفيظ أو أي نوع من الاعتذار إطلاقا»، وأضاف: «استقيموا يرحمكم الله» ما وضع الرأي العام الرياضي في حيرة من أمره.

ردود الأفعال الغاضبة... مهزلة و التصريحات «تمس نزاهة التحكيم المصري»

وانتقدت عدد من الإعلاميين وجماهير مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات «عبدالحفيظ»، كريم خطاب الإعلامي الرياضي غرد على تويتر: «مهزلة تصريحات سيد عبدالحفيظ وجهاد جريشة هاتعدى ولا كأن في حاجة حصلت.. اوحش من كده وعدى عادى للأسف».

فيما أعتبر إبراهيم عبدالجواد الإعلامي الرياضي تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي «تمس نزاهة الحكام والتحكيم المصري»

بجانب ذلك تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات، وغرد أحد المتابعين: «انا فعلا مش قادر اتخطى تصريح سيد عبدالحفيظ انت متخيل أن سيد عبدالحفيظ يكون بيتصل بجهاد جريشة قبل ما يحكم ماتش للزمالك يقوله ايه مثلا عايزينك تبقى محايد»

متابع أخر غرد قائلاً: «نحن أمام خيارين لا ثالث لهما كابتن سيد عبدالحفيظ كاذب أو كابتن جهاد جريشة فاسد وفي الحالتين الموضوع مصيبة»

من جانبه لفت الصحفي الرياضي محمد البنا إلى أن سيد عبدالحفيظ عداة ما يثير الجدل بتصريحات بها «معلومات وحقائق» كاذبة.

شكوى جريشة... وقرار اتحاد الكرة بإيقاف عبد الحفيظ

التصريحات لم يصل مداها في الفضاء الإلكتروني فقط، بل امتدت إلى اتحاد الكرة المصري، ومن جانبه تقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ، كما اتخاذ اتحاد الكره المصري ايقاف عبدالحفيظ وإحالته للتحقيق، على إثر التصريحات التي بدرت منه عقب لقاء الأهلي وغزل المحلة.

التدقيق في التصريح لم يتلفظ عبد الحفيظ بعبارة «كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر»

وفي ظل كل هذا الهجوم الذي يتعرض له عبدالحفيظ، لكن بالعودة إلى فيديو التصريح يبدو أن هناك شيئا مفقود في موضوع تصريحات سيد عبدالحفيظ.

ومن خلال التدقيق في التصريح يظهر أن سيد عبدالحفيظ لم يتلفظ بعبارة «كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر»، وأنه اكتفى بالقول «هلغي رقم جهاد جريشة من هاتفي» معقباً بنبرة صوت خافت: «وهقوله اعتذار»... وتابع «كل ما يغلط عندنا غلطة يطلع يعتذر لنا».

لكن هل بالفعل اعتذر جريشة لجماهير النادي الأهلي، الإجابة نعم وبالعودة لعام 2019 قدم جهاد جريشة اعتذاره لجمهور النادي الأهلي على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

معترفاً بوجود ركلة جزاء للنادي الأهلي لم يتم احتسابها بعد أن أبلغه الحكم الخامس بعدم صحة وجود ركلة جزاء.