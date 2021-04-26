تقرير.. صراع مثير على هداف الدوري في وجود ثنائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد الموسم الحالي من بطولة دوري WE المصري، صراعاً حاداً على هداف البطولة، بين أكثر من لاعب من أندية الدوري.

ويتصدر أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش جدول هدافي بطولة دوري WE المصري لهذا الموسم، بإجمالي 9 أهداف حتى الآن.

ويقاسمه في الصدارة حسام حسن مهاجم نادي سموحة، بنفس عدد الأهداف، إلا أن لاعب الفريق السكندري، يعتبر أصبح خارج سباق الهدافين، بعد إعارته لنادي أهلي طرابلس الليبي، حيث كان أخر هدف له قبل الرحيل في شباك النادي الأهلي.

ويأتي عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث في جدول الترتيب، بـ8 أهداف بفارق هدف عن سمير وحسام حسن.

ويتواجد يوسف إبراهيم أوباما ومحمد شريف نجما نادي الزمالك والنادي الأهلي خلف عمر كمال لاعب المصري، في قائمة هدافي بطولة الدوري لهذا الموسم.

ويتقاسم أوباما وشريف المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، وينضم إليهم أحمد ياسر ريان نجم الأهلي الشاب والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، بنفس عدد الأهداف.