600 مشجع يستقبلون شالكه الهابط بالبيض

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وعقب تأكد هبوط شالكه بعد الخسارة 0 / 1 أمام أرمينيا بيلفيد يوم الثلاثاء الماضي، وصل الفريق إلى ملعبه في منتصف الليل، حيث كان مقررا أن يعود اللاعبون بمفردهم لمنازلهم.
ووفقا للشرطة، استقبل الفريق عدد من الجماهير يتراوح ما بين 500 إلى 600 مشجع، ألقوا البيض على اللاعبين. وهناك أيضا مزاعم بوجود اعتداءات جسدية.
ووفقا لتقارير إعلامية أنه تم تتبع لاعب كان قد توجه بسيارته للمنزل.
وذكرت شبكة (سبورت1) أن الجماهير كانت تنتظره أمام منزله واضطر اللاعب لقضاء الليلة في فندق، وهو نفس الأمر الذي فعله لاعبون آخرون، وفقا لصحيفة (واز).
وذكرت صحيفة (بيلد) أن سيارة أحد اللاعبين تحطمت. كما تم إلقاء الزجاجات عليها.
وفي البداية لم تكن الشرطة حاضرة عندما التقت الجماهير بالفريق خارج الملعب، وقال المتحدث الرسمي «إن النادي رفض عرضا وفقا لذلك».
وقال المدير الرياضي لشالكه، بيتر كنابل «إنه يتفهم الانتقاد خاصة وأن شالكه أنهى الموسم في المركز الأخير.. إنها كارثة، عندما يكون عليك أن تقلق بشأن حياة أو جسد العاملين التابعين لك».
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