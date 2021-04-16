شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول فخر الدين بن يوسف والصحراوى بعد إنتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الجمعة الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى لاعبا الإسماعيلى في التدريبات الجماعية للدراويش عقب عودتهم من بلادهم ، حيث طلب اللاعبان يوم أضافى عن أجازة زملاؤهم بغية السفر لتونس لقضاء أول أيام شهر رمضان الكريم برفقة أسرهم وهو ماوافق عليه إيهاب جلال ليحصل اللاعبان على راحة ثلاثة أيام .

يستعد الاسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويعول الجهاز الفنى للفريق الاصفر على المحترفين الاجانب لإنقاذ الدراويش، وهنا نرصد أرقام المحترفين الأجانب بالإسماعيلى قبل مواجهة الانتاج الحربى فى السطور التالية..

1_ التونسى مروان الصحراوى 17 مباراة بواقع 1516 دقيقة.

2_ التونسى فخر الدين بن يوسف 16 مباراة بواقع 1172 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

3_الانجولى أرى بابل 13 مباراة بواقع 747 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا.

4_الجزائرى رضوان شريفى 5 مباريات بواقع 450 دقيقة.

5_النامبيبى بنسون شيلونجو 13 مباراة بواقع 426 صنع هدفين.

اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، على إقامة 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى تبدأ بمواجهة القناة الأحد المقبل، ثم مع كهرباء الإسماعيلية الإثنين المقبل، ثم يلاقى المريخ البورسعيدى فى 23 إبريل الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة شهداء الإسماعيلية فى 24 من الشهر الجارى.